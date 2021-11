Feira do Livro de Porto Alegre deve ter alta de 10% nas vendas ante 2019

No penúltimo dia da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre, os livreiros comemoram antecipadamente os resultados e o reencontro do público com as obras literárias. Em um balanço prévio, feito por Isatir Bottin Filho, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL), organizadora do evento, este ano deve superar as vendas em relação a 2019, quando ela era presencial, em 10% no número de exemplares.

Bottin cita, que o evento, em 2019, contou com 88 bancas e teve a comercialização de cerca de 230 mil livros. Ele lembra que, neste ano, a participação de expositores é bem menor e se limita a 56 bancas. “Estamos bem-satisfeitos e a avaliação é a melhor possível, apesar de, este ano, ter sido muito difícil organizar a Feira do Livro”, destaca o presidente da CRL.

Mesmo com o feriadão, que deslocou muitas pessoas para o litoral gaúcho, quem ficou na Capital, neste domingo de temperatura acima dos 30ºC, aproveitou para ir até a Praça da Alfândega, no Centro de Porto Alegre e conferir os livros e as atrações do dia. Ainda segundo Bottin, o grande desafio foi manter protocolos sanitários com o objetivo de evitar a contaminação pela Covid-19.:“Um evento com grande circulação de pessoas e nem todos cuidam, por exemplo, o uso da masca”. Ele cita também as questões financeiras que afetam os negócios.

“Em 2021, optamos por uma Feira do Livro híbrida, uma vez que nós não tínhamos as condições adequadas de ter as pessoas em locais fechados nos eventos culturais”, explica Bottin. A saída foi transmitir os eventos pela Internet e realizar ao ar livre a venda dos livros, fazer contações de histórias e promover as sessões de autógrafos.

“No final, este modelo de evento satisfaz a todos. Foi a Feira possível de se realizar”, analisa Bottin. De acordo com o presidente da CRL, o balanço oficial será divulgado na próxima terça-feira (16). O evento começou no dia 29 de outubro e termina nesta segunda-feira, dia 15 de novembro.

Marcia Martins, proprietária da Martins Livreiro Editora, diz que a Feira está maravilhosa e as pessoas estão com muita vontade de ter contato com os livros. Marcia também destaca o cuidado especial na administração do evento. A Feira do Livro deste ano, de acordo com a proprietária, foi muito boa. Ela diz que as suas vendas devem chegar a 90% na comparação com 2019.

Para Lígia Monzoni Feijó, expositora da Editora Ler e Saber, as boas expectativas sobre a Feira do Livro se confirmaram. “Na área do público infanto-juvenil, que é a nossa especialidade, nós recebemos muitas famílias. Isto é muito gratificante”, destaca. Em relação ao ano de 2019, Lígia prevê um crescimento de vendas para 2021 superior a 50%. “A nossa participação está sendo muito gratificante”, acrescenta.

Pedro Dziedzinski, funcionário da Livraria Aurora, também informa que as vendas na banca estão muito boas. Ele destaca que um dos campeões de vendas está sendo o livro O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório.

Miguel Ángel Gómez, proprietário da Calle Corrientes, a única editora internacional participante da Feira do Livro deste ano, também considera o evento ótimo em 2021. Gómez diz que aguardava com uma certa expectativa, porém, o resultado foi muito bom. Neste ano, ele ficou com a sua banca entre as nacionais, mas, segundo Gómez, o público, mesmo assim, o encontrou com facilidade.