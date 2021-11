Rafael Guimaraens autografa romance policial e título infantil na Feira do Livro

O escritor e jornalista Rafael Guimaraens estará no domingo (14), na 67ª Feira do Livro de Porto Alegre, no Pavilhão de Autógrafos, a partir das 16h, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da Capital. Ele autografa seu primeiro romance policial, 1935 (Libretos, 336 páginas), que traz a marcante reconstituição de ambientes, diálogos e cenas sobre disputas políticas, crimes, perseguições e atos de exploração de mulheres na cidade, no momento absolutamente dominado pela espetacular exposição do Centenário da Revolução Farroupilha naquele ano, no Parque da Redenção, antecipando a tensão permanente da eclosão da segunda guerra mundial.

Boa parte da escrita ocorreu durante a pandemia, em uma circunstância de isolamento. Na narrativa: a cidade se anima com a Exposição, Dyonélio Machado sonha com a revolução, Apparício Cora de Almeida investiga quem matou Waldemar Ripoll e a chanteuse francesa Juliette quer esquecer o passado. Envolvido até o pescoço num redemoinho de mistério e paixão, o repórter Paulo Koetz terá a oportunidade de se transformar em protagonista de sua própria vida. Em 2020, o livro foi lançado virtualmente e, agora, o público tem a oportunidade de encontrar o o autor na Praça.

E Guimaraens ainda lança seu novo livro infantil, Bolita de gude – memórias de infância (Libretos, 36 págs., ilustrado por Moa Gutterres, R$ 32,00), com uma história repleta de nostalgia. Gabriel vai passar um fim de semana com seus avós, mas enfrenta um dilema que deverá solucionar na volta à escola. Ao notar a preocupação do menino, o avô mostra a ele os “tesouros” de sua infância, que guarda em um baú: álbuns de figurinhas, gibis, bola de futebol, taco, time de botões e as bolinhas de gude.

Os games preferidos do autor, Rafael Guimaraens, quando criança, eram futebol e taco na rua, botão e pega-varetas na sala. Na frente de sua casa (na rua Dinarte Ribeiro, 26), em um trecho de terra, entre a calçada e o meio-fio, era o playground da garotada da época. Esta história agora não vai morrer porque ficou na memória, assim como a águida, a bolita mais bonita, que, segundo o escritor, ilumina as vidas para sempre.