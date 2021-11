Ney Fialkow e Hugo Pilger comemoram indicação ao Grammy Latino

A música erudita brasileira estará muito bem representada na edição deste ano do Grammy Latino, que tem sua cerimônia de premiação programada para esta quinta-feira (18). Os gaúchos Hugo Pilger e Ney Fialkow concorrem no evento voltado à música ibero-americana na categoria Música Clássica, com o CD Claudio Santoro: a obra integral para violoncelo e piano. O disco, que reúne toda a obra do compositor amazonense para esses dois instrumentos, foi lançado de forma independente, e concorre ao lado de nomes destacados do erudito internacional, como o pianista Kristhyan Benitez e o violonista Manuel Barrueco.

O trabalho foi gravado e masterizado no Estúdio Visom Digital, no Rio de Janeiro, onde Pilger atualmente reside, e teve o processo concluído em março de 2020, dias antes da chegada da pandemia ao País. Com duração de 77 minutos, a obra inclui composições que vão de 1943 até 1982, expondo a expressividade e intensidade da obra de Santoro (1919-1989) - um esforço que encontra, na indicação para o Grammy Latino, um reconhecimento que os dois músicos responsáveis garantem ser tão animador quanto inesperado.

"Eu estava em um almoço quando recebi uma mensagem do engenheiro de som Marcos Abreu, que é uma pessoa muito conectada com o mundo da música clássica: 'Parabéns, professor'. Eu olhei aquilo e pensei 'que estranho, não é meu aniversário nem nada'", explica Fialkow, rindo. "Aí ele complementou: 'Vocês foram indicados para o Grammy Latino'. Quase me engasguei." O próximo passo do pianista foi ligar para o parceiro Pilger, responsável pela inscrição e que confessa que não acreditou que a notícia fosse verdadeira. "Tinha até esquecido que ia acontecer o Grammy, porque (a indicação) era algo tão improvável. Só quando entrei no site do Grammy e conferi as indicações é que fiquei convencido", conta.

A surpresa de ambos reside, acima de tudo, no fato de que trata-se de um CD independente - ou seja, sem uma estrutura de lançamento e distribuição para alavancá-lo. "Evidente que, para nós, a indicação é um baita de um prêmio. Esse é o sentimento que a gente tem, pela improbabilidade", acentua Pilger. "Uma gravadora sempre tem a capacidade de fazer um esforço maior para encaixar um álbum em uma premiação dessas, o que é absolutamente natural e não tem nada de errado. Em um trabalho independente, a gente não tem esse poder. Não é falsa modéstia, o sentimento é de que já conquistamos um prêmio."

A conexão entre os dois músicos vem desde 2006, quando participaram da Copa da Cultura em Berlim, na Alemanha, durante a disputa da Copa do Mundo de futebol. Na ocasião, ocorreu a reunião do Trio Porto Alegre, com Fialkow e Pilger ao lado do violinista Cármelo de Los Santos. Desde então, a dupla forjou uma relação que une a afinidade pessoal com um grande comprometimento artístico. "Peço perdão aos veganos pela analogia, mas é o filé mignon da música: encontrar pessoas com as quais a gente tenha tanto afinidade pessoal quanto musical", celebra Fialkow.

Uma afinidade muito importante na hora de concretizar Claudio Santoro: a obra integral para violoncelo e piano. A iniciativa veio de familiares do compositor amazonense, e acabou exigindo um grande esforço para ser concretizada, em mais de um sentido. "Boa parte das obras são músicas que ninguém nunca tinha gravado, nem de modo informal. A gente teve que desbravar, inclusive apontando pequenas inconsistências na partitura, discutindo detalhes da edição da obra até o final", observa Fialkow. Um processo que também exigiu trabalho braçal. "Eu viajava para o Rio e ficava como que 'internado', ensaiando com o Hugo. Eu chegava sexta-feira de manhã, no primeiro voo, e saía no primeiro voo de segunda-feira. Tudo tinha que acontecer até o final da noite de domingo, quando os vizinhos começavam a bater na parede para que a gente parasse de tocar", brinca.

"Eu conhecia uma pequena parte da obra dele, mas não sabia que havia um total de sete peças, incluindo quatro sonatas. Isso me surpreendeu, e posso afirmar que, antes do trabalho meu e do Ney, a maioria dos violoncelistas também desconheciam esse fato", acentua Pilger. "Acaba sendo também um trabalho de promoção, não só lá fora, como aqui no Brasil também. (A obra de Santoro) é como um livro difícil: vai uns dois terços do texto até o leitor entender a linguagem, mas, quando você entende tudo, você dá graças a Deus por não ter desistido e ter ido até o final."

Após a indicação, a ideia é aproveitar o bom momento. A dupla já tem convites para recitais nos Estados Unidos, e articula incursões também à Europa, com as obras de Santoro certamente tomando papel de destaque nos futuros recitais. "A obra é tão apaixonante que não dá para gravar e abandonar como se nada tivesse acontecido. Queremos usar o fato de que agora temos a obra completa do Santoro em mãos como base para diferentes programas", explica Fialkow. O CD pode ser adquirido no site da Loja Clássicos e, em Porto Alegre, na Livraria Bamboletras, além de estar disponível para audição nas plataformas digitais.