Filme sobre João Simões Lopes Neto ganha prêmio em festival de cinema

Pelotas recebeu em 2016 uma estátua em tamanho real homenageando o grande escritor regionalista pelotense João Simões Lopes Neto. Partindo deste fato, Manoel Soares Magalhães elaborou o roteiro original do filme A última morada de João Simões Lopes Neto, que traz o autor despertando do seu estado de bronze e caminhando pela praça onde estava.

Nesta quarta-feira (10), a obra foi premiada em três categorias no Rio International Monthly Awards (Rima), festival de cinema realizado no Rio de Janeiro que contou com filmes de mais de 10 países. A produção gaúcha recebeu os seguintes prêmios: Melhor Roteiro, Melhor Ator e Melhor Figurino.

A equipe diz estar muito feliz com as premiações, pois o filme foi realizado de maneira independente, sem apoio institucional e sem verbas de fomento. O trabalho dos artistas gaúchos também têm sido muito elogiado, chamando atenção por onde passa

Apesar de ficcional, a obra convida os espectadores a conhecerem alguns aspectos da vida do escritor que não costumam ser divulgados. Ela propõe ainda uma reflexão sobre como a sociedade lida e trata os artistas que têm sua produção e direcionamento de vida voltados para algo diferente do que a sociedade enquadra como os desejável.