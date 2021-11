Programa 'Masbah!' visita a Feira do Livro de Porto Alegre

O Masbah! deste sábado (13), que vai ao ar no SBT, a partir das 12h, convida o influenciador Matheus Severo para uma série de desafios e brincadeiras no estúdio. Ele encara provas divertidas que podem ser feitas em casa.

Além disso, o programa apresenta mais uma edição do quadro Meu pet é uma estrela, que traz uma reportagem com a jornalista Tainara Braga, que conta como é cuidar de 30 animais dentro de casa. Durante as gravações, a equipe foi surpreendida por um bichinho que resolveu vir ao mundo.

O Masbah! passou também pelo Centro da Capital para uma visita à 67ª Feira do Livro de Porto Alegre. Na ocasião, Brunna Colossi convidou os comediantes Carlinhos Gotta e Nelly Coelho para um desafio literário. Quem será que se saiu melhor?