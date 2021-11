Eliandro Rocha autografa lançamentos na Feira do Livro de Porto Alegre

Depois de participar das contações de histórias no feriadão de abertura da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre, o escritor Eliandro Rocha autografa os seus lançamentos, Escola de Príncipes Indecisos e O Poço, no evento, neste sábado (13), às 16h, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da Capital.

Escola de Príncipes Indecisos (Callis Editora, 36 págs., R$ 42,90), de Rocha e ilustrado por Thiago Lopes, desperta o sentimento de pertencimento ao mundo e a importância do relacionamento com o outro, para leitores a partir dos 6 anos. A obra encerra a trilogia iniciada com os títulos Escola de Príncipes Encantados e Escola de Princesas Recatadas. Destacando a importância do brincar para o desenvolvimento do imaginário e dos valores, a história trata, sempre de forma bem-humorada, o papel da família e da escola, atuando em parceria para um pleno desenvolvimento infantil.

Já O Poço (Callis Editora, 40 págs., R$ 42,90), também do autor gaúcho Eliandro Rocha, com ilustrações do porto-alegrense Paulo Thumé, incentiva o leitor a olhar e falar sobre diversidade com naturalidade. A partir de personagens simbolizados por animais - o coelho Nestor e o macaco José -, o autor demonstra as qualidades e potencialidades de cada um.

O livro mostra como uma forte amizade pode superar problemas inesperados. Os amigos levam uma vida tranquila em um belo lugar, com jardins, uma horta e têm até uma ponte sobre o rio unindo a casa dos dois amigos. Mas um dia, a água do rio desaparece de repente e tudo começa a mudar.

As imagens de Thumé são ricas em cores e detalhes e o formato e preenchimento das letras ajudam a despertar o interesse dos leitores iniciantes (crianças em fase de alfabetização da educação infantil e também dos primeiros anos do ensino fundamental).

Eliandro Rocha nasceu em Sapucaia do Sul, em 1976. Hoje, mora em Portão e trabalha em Porto Alegre. Tem especialização em Escrita Criativa pela Pucrs, sob orientação de Luis Antonio de Assis Brasil. É formado em Marketing pela Ulbra. Autor de seis livros, o primeiro, A Ponte (também pela Callis Editora), foi traduzido para a China e a Coreia, e seu livro Malta Natalino foi finalista do prêmio Açorianos 2019.