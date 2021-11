Romance que será adaptado ao cinema tem autógrafos na Feira do Livro de POA

Recentemente, a produtora Prana Filmes, de Porto Alegre, adquiriu os direitos para a produção de um longa-metragem baseado no romance A filha do Dilúvio (Libretos, 2021, 208 págs.), de Miguel da Costa Franco . A obra entra agora na fase de roteirização e desenvolvimento do projeto. A previsão é de que as filmagens aconteçam em 2023.

A narrativa descreve o encontro de dois casais opostos. O primeiro, de classe média, está voltando de férias em Punta del Este. Quando chega em casa, na Cidade Baixa, descobre que moradores de rua, com um bebê recém-nascido, invadiram o pátio do sobrado para se protegerem da chuva. Franco autografa o título neste sábado, às 17h30min, no último fim de semana da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega.