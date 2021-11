Em formato híbrido, Festival Kino Beat começa neste domingo

Através da temática Histórias de outros reinos, o Festival Kino Beat chega na sua sétima edição com mais de 30 atividades previstas dentro da programação. O evento, que começa neste domingo (14) e se estende até o dia 30, conta com oficinas, cursos, congressos, performances, exposições e exibições de obras virtuais.

site do projeto A abertura presencial acontece nos jardins do Museu Joaquim Felizardo (João Alfredo, 582), a partir das 18h de domingo, em um evento ao ar livre com projeção e pré-estreia das 18 obras audiovisuais dos 12 artistas convidados. Os trabalhos serão lançados ao longo do festival pelo, através do canal de YouTube, ficando disponíveis para acesso por tempo indeterminado.

Um dos vídeos projetados na estreia do festival será acompanhado de trilha ao vivo pelo guitarrista e produtor Carlos Ferreira, fazendo improvisações sobre as imagens. Carina Levitan apresentará em forma de performance o seu filme sonoro e Marcelo Armani exibirá em forma de performance sonora as gravações de campo que dão vida às duas peças sonoras criadas para o festival.

Pautado na liberdade de criação, o próprio formato do Kino Beat se assume como uma história inventada: um festival proposto por uma associação ficcional, que reúne trabalhos de artistas, cientistas associados, ativistas, pensadores e entusiastas dispostos a fabular coletivamente outras histórias para este mundo.