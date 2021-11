Celebração marca a reabertura do Arquivo Histórico da Mineração Carbonífera

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) realiza nesta quinta-feira (11), às 10h30min, em Arroio dos Ratos, a cerimônia de entrega da restauração da sede do Arquivo Histórico da Mineração Carbonífera do complexo Museu Estadual do Carvão. O projeto foi financiado com recursos do Pró-Cultura RS em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico do RS e teve patrocínio da Copelmi Mineração Ltda.

A reforma do espaço, que abriga a coleção de documentos com a história da mineração carbonífera no Rio Grande do Sul, tem como objetivo oferecer melhores condições aos materiais presentes no local.

O projeto orçado em R$ 280 mil incluiu também a qualificação do acesso aos documentos do acervo através da elaboração de novos instrumentos de pesquisa. Isso acontece com o intuito de potencializar as informações e permitir uma divulgação mais ampla para os interessados e para pesquisadores da área.

Participam da cerimônia a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo; a diretora do Museu Estadual do Carvão, Jordana Bortolotti; o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, Miguel Frederico do Espírito Santo, proponente do projeto de restauração; o diretor-superintendente da Copelmi, Carlos Weinschenck de Faria; o vice-prefeito e secretário da Fazenda de Arroio dos Ratos, Paulo Azzi; o assessor especial de Memória e Patrimônio da Sedac, Eduardo Hahn; a diretora em exercício do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), Lisandra Weiler; o adido Cultural do RS, César Oliveira; entre outras autoridades e convidados.