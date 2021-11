Érico Moura lança disco nas plataformas digitais nesta quarta-feira

O cantor e compositor gaúcho Érico Moura lança nesta quarta-feira (10), nas plataformas digitais, seu terceiro álbum, Tudo é processo. O novo trabalho reúne 10 faixas autorais que misturam influências da MPB e do pop, trazendo ainda alguns elementos da música alternativa, do rock alemão industrial e sonoridades latinas.

Com letras compostas e musicadas em diferentes momentos da carreira, o disco traz em seus versos um pouco do processo do próprio artista porto-alegrense, que divide sua carreira musical com a vida na psiquiatria. A composição mais antiga, escolhida para abrir o disco, é Eu sendo eu (being me), escrita em 1998. A mais recente é Basta, finalizada em março de 2020, que revela parte do processo criativo do músico ao integrar elementos do cotidiano em suas canções.

Gravado entre março e junho do ano passado no Estúdio Tabuleiro, em Porto Alegre, o álbum foi produzido de maneira híbrida em função da pandemia. O trabalho explora novas texturas vocais de Érico, além de trazer o músico novamente em um violão de nylon e não apenas no de aço, que já aparecia em seus dois discos anteriores.