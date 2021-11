Com cantos emocionados, fãs aguardam velório de Marília Mendonça

Fãs que antes 'sofriam' com as letras das canções da 'Rainha da Sofrência', hoje lamentam a perda da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, vítima de um acidente aéreo na cidade de Caratinga, Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (5) . Local marcado para a realização do velório da sertaneja, a porta do ginásio Goiânia Arena recebia, desde às 6h da manhã, admiradores que revezavam entre lágrimas e cantorias das letras compostas por Marília.

Eduardo de Sousa, de 17 anos, encontrou amigos, também fãs da cantora, na porta do Goiânia Arena. O choque, para todos eles, ainda não passou. "Marília estava comigo todos os dias. Como vou de bicicleta para o trabalho, sempre costumava colocar as músicas dela durante o trajeto. Ela estava no auge da carreira. Na primeira vez que vi a notícia da morte, não acreditei. A dor foi como se fosse um parente meu", lamentou o jovem.

Com bandeiras do Brasil, vendidas no local, penduradas nas costas como uma capa, fãs simbolicamente tentam representar o peso que Marilia Mendonça teve para a música brasileira. "Ela representa o Brasil. Já esteve em todos os estados e nos representou no Grammy Latino", diz Bia Duarte, de 15 anos, que encontrou o amigo Eduardo no local.

Os fãs que aguardam a chegada do corpo demonstram respeito. No local, ainda que a quantidade de pessoas aumente gradativamente a cada minuto, os admiradores falam em tom de voz baixo e aproveitam o momento para conversar sobre o impacto da cantora em suas vidas. Com 34 anos, Camila Ribeiro relatou que, desde que soube do acidente, não conseguiu conter as lágrimas. Sentada em frente ao Goiânia Arena, não foi diferente. "A única coisa que consigo dizer é que cada música dela representa uma fase diferente de minha vida", desabafou.

Ansiedade para a despedida

Antes das 10h, na ansiedade por se despedir da cantora, fãs tentaram adentrar o estacionamento do ginásio, mas foram contidos por policiais militares presentes no local. Segundo informações concedidas pelos agentes, os corpos de Marília Mendonça e do tio, Abicieli Silveira Dias, que assessorava a sertaneja, chegaram em Goiânia por volta das 10h40min. A primeira hora do velório será destinada somente aos familiares e amigos próximos, estando liberada a entrada dos fãs apenas após as 13h.

Ambulantes vendem itens da cantora

Com a mobilização que a cada momento se alarga, vendedores ambulantes pouco a pouco chegaram ao local com itens personalizados da cantora. Fã há anos da sertaneja, Fábio Menezes de Araújo decidiu, inclusive, vender seu próprio estoque pessoal de itens obtidos em shows de Marília. "Já fui em mais de 18 shows nas mais diversas cidades do Brasil: Manaus, Belém, São Paulo, Itumbiara.", relembra. Com ingressos comprados para um show da 'Rainha da Sofrência', que estava previsto para ocorrer em 18 de dezembro, na cidade de Marabá, no Pará, sua intenção é que os itens fiquem de lembrança aos demais fãs presentes no velório.

A previsão publicada nas redes sociais pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), era de que mais de 100 mil pessoas passassem pelo Goiânia Arena para se despedir de Marília Mendonça. Procurada pela reportagem, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) não deu nova estimativa sobre a quantidade de pessoas. No entanto, na preparação para a recepção dos fãs, o ginásio conta com viaturas da PM-GO, da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), da Guarda Civil Metropolitana (CGM) e do Corpo de Bombeiros. Agentes passaram a organizar os presentes em filas a partir das 10h.