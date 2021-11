Otto Guerra faz sessão de autógrafos de autobiografia na Feira do Livro de POA

O cineasta Otto Guerra lança na 67ª Feira do Livro de Porto Alegre a sua autobiografia, Nem doeu: autopornografia (MMarte, 130 págs., R$ 60,00). Referência da animação brasileira , o autor autografa a obra no domingo (7), às 19h, na Praça da Alfândega.

A publicação traz episódios da vida de Lotário (nome que o autor adota na fase inicial). A obra conta a infância solitária em meio a gibis do Tintim e a família disfuncional. Depois, a partir do quarto capítulo, a criança perdida começa a se chamar Otto e já aparenta ter 30 anos.

O livro narra ainda a tardia - mas intensa - descoberta do álcool e das paixões, a criação da Otto Desenhos Animados e o enfrentamento do câncer, com sua tradicional irreverência e humor. A publicação - que traz capa e ilustrações de outra lenda das artes gráficas gaúchas, Marco Pilar - pode ser adquirida online em www.mmarteproducoes.com . A orelha é assinada pelo cartunista Adão Iturrusgarai, amigo de mais de três décadas do autor.

O diretor porto-alegrense tem no currículo pérolas como Rocky & Hudson: os Caubóis Gays (1994), Wood & Stock: Sexo, Orégano e Rock’n’Roll (2006) e A Cidade dos Piratas (2018). Quem conhece Otto pessoalmente sabe que ele é tão transgressor quanto seus filmes, e os seus escritos nesta obra literária, sua "autopornografia", funcionam como um outro espelho da personalidade do artista. (Spoiler: autógrafos especiais vêm com desenhos do autor)