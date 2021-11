Alexandre Missel e Antônio Carlos Falcão lançam novo álbum

Financiado pelo Funproarte, o álbum Queijo com goiabada, de Alexandre Missel e Antônio Carlos Falcão, estará disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (5). Com 14 faixas no total, o disco mistura dois trabalhos musicais distintos que se relacionam perfeitamente.

O projeto foi desenvolvido pelo cantor, compositor, violonista, produtor musical e psicólogo Alexandre Missel. O resultado é uma produção de música autoral feita a partir de um show idealizado em parceria com o cantor, ator e compositor Antônio Carlos Falcão.

Queijo com goiabada é um álbum de música popular brasileira que mistura ritmos como samba, balada, jazz e marchinha. Adocicado e levemente amargo, carrega muita alegria e nostalgia.

Cada um dos compositores tem sete canções no disco. Os arranjos e a direção musical são assinadas por Missel, e o trabalho conta ainda com a participação de músicos conceituados dentro do circuito musical gaúcho e nacional como Bruno Coelho, Clóvis Boca Freire, Luiz Mauro Filho, Lucio Chachamovich, Charão, Carmen Correa, Marcelo Fruet, entre outros.