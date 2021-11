Ex-Secos & Molhados, Gerson Conrad traz show solo a Porto Alegre

Um dos nomes responsáveis pela lendária banda Secos & Molhados, Gerson Conrad fará um show em Porto Alegre neste sábado (6), no Parapha Baiúca (João Alfredo, 425). A apresentação faz parte do relançamento de Lago azul (2018), pela Gravadora Soma, e antecede uma série de gravações na Capital, registrando material inédito do músico.

No show deste sábado, Conrad terá como convidado o músico Marcelo Celli, em um repertório que deve resgatar alguns clássicos da lendária banda dos anos 1970. Ingressos antecipados, a R$ 25,00, podem ser reservados pelo telefone (51) 99222-3347. As entradas são limitadas, e o espaço segue os protocolos de segurança estabelecidos para o combate ao novo coronavírus no Estado e no município.

Ex-morador de Porto Alegre de 1959 a 1966, a identificação com a capital gaúcha foi um dos motivos pela escolha do ex-Secos & Molhados de relançar o trabalho na cidade. "Estudei no Colégio Rosário, completando o ginásio nesse período. Costumo brincar, dizendo que, nesse período de adolescência, foi em Porto Alegre que aprendi todas as sacanagens de guri, me preparando assim para a vida. Por esse motivo, tenho profundo carinho por Porto Alegre", diz Gerson.

Além da apresentação no Parapha Baiúca, Gerson Conrad vai entrar em estúdio, a pedido da Gravadora Soma e com a perspectiva de gravar um um single, em parceria com o músico e produtor Luka Schwab. As sessões podem render também uma possível versão de Rosa de Hiroshima, poema de Vinicius de Moraes musicado por ele e que foi uma das principais canções no LP de estreia da Secos & Molhados, em 1973.

Além dos dois discos registrados ao lado de João Ricardo e Ney Matogrosso na primeira metade dos anos 1970, Gerson Conrad gravou quatro discos solo - um deles ao lado de Zezé Motta e lançado pela Som Livre em 1975. O mais recente, o EP O fio do meu destino, saiu no final do ano passado.