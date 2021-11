Filipe Ret faz show em Porto Alegre

Um dos maiores nomes do rap nacional retorna a Porto Alegre para apresentação única no Pepsi on Stage (Severo Dullius, 1.995) nesta sexta-feira (5), às 23h. Com mais de 10 anos de carreira, Filipe Ret é um dos nomes que integram a lista de top 100 artistas do Spotify.

Em 2020 seus clipes foram vistos mais de 200 milhões de vezes no YouTube. Lotando shows pelo Brasil e pelo mundo, na capital gaúcha Ret não poderia fazer diferente. Com ingressos já no 4º lote e camarotes ainda disponíveis, os bilhetes para a apresentação podem ser comprados na plataforma Sympla.

Na mesma noite também se apresentam DJ Saulit e DJ Milkshake, nomes conhecidos da cena hip hop de Porto Alegre e presenças confirmadas nos grandes festivais como Rap In Cena.

Todos os protocolos sanitários vigentes serão seguidos pela casa de show, que trabalhará com lugares sentados e público reduzido. O uso de máscara é obrigatório, assim como a apresentação do comprovante de vacinação contra Covid-19. Quem adquiriu ingresso para a apresentação que aconteceria no Opinião, adiada pela pandemia, não precisa realizar troca.