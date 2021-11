'Saia justa' recebe Sandra de Sá como convidada nesta quarta-feira

No mês da consciência negra, as apresentadoras Astrid Fontenelle, Pitty, Gaby Amarantos e Mônica Martelli recebem a cantora e compositora Sandra de Sá para uma conversa no Saia justa. Na programa, que vai ao ar no GNT nesta quarta-feira (3), às 22h30min, a convidada fala sobre os possíveis caminhos para despertar o orgulho negro no Brasil, assim como quais são os principais obstáculos desta construção.

Ela também comenta sobre o seu relacionamento com a compositora Simone Malafaia, e fala como a diferença de 29 anos entre as duas provocou inúmeros ataques homofóbicos, sexistas e etaristas.

Ela discute ainda com as apresentadoras do programa se existe alguma situação em que a idade faz diferença, abordando os preconceitos em torno de sexo com mulheres mais velhas. Na saideira, elas compartilham quais crenças e superstições ousadas já seguiram.