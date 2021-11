Espaço de Cinema Bourbon Country divulga programação para a primeira semana de atividades

fechado em setembro após uma reformulação das atividades O Espaço de Cinema Bourbon Country divulgou a programação de sua primeira semana de operação, a começar nesta quinta-feira (4). O novo cinema, no shopping homônimo, ocupa o que era o Espaço Itaú de Cinema,por parte do banco Itaú.

Três salas vão exibir o filme Eternos, dirigido pela vencedora do Oscar Chloé Zhao, estrelado por Gemma Chan, Richard Madden e Lauren Ridloff, tentativa da Marvel de apelar a um público familiarizado com o cinema independente. Também será exibido Marighella, dirigido por Wagner Moura e estrelado por Seu Jorge, contando a história do guerrilheiro Carlos Marighella.

Além destes dois filmes também entrarão em cartaz Uma História de Família, dirigido por Werner Herzog, Os 7 Prisioneiros, de Alexandre Moratto estrelando Christian Malheiros e Rodrigo Santoro, e Alerta Vermelho, com Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds.

Quando foi anunciada a mudança no espaço, agora comandado pelo empresário Adhemar de Oliveira, a nova administração destacou que programação continuará buscando exibir e conciliar cinema comercial e filmes independentes europeus e brasileiros, mantendo os projetos que formam novas plateias, como o Clube do Professor e Escola no Cinema, e difundindo cultura para todas as idades.

No mesmo mês de encerramento do Espaço Itaú, o Guion Center, no Nova Olaria, em Porto Alegre também encerrou as atividades, dando espaço ao Cine Grand Café, que ainda não está aberto ao público.