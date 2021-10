Primeiro dia da 67ª Feira do Livro marca retorno de público e expositores para a Praça da Alfândega

O primeiro dia da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre marcou o retorno de expositores e público à Praça da Alfândega. As 56 bancas de livreiros e editoras iniciaram as atividades ao meio-dia e trinta, mas o movimento de visitantes foi intensificando ao longo da tarde.

Por volta das 15h, havia muitas pessoas circulando nos quatro pavilhões formados, com as barracas dispostas com um distanciamento de aproximadamente quatro metros. Muitas aproveitaram a apresentação de Voos, contação de história baseada no livro de Alessandra Roscoe, com Bárbara Camargo, Carmen Lima e Arthur Fernandes Cortês. No entanto, não havia aglomeração. Além disso, todos os protocolos foram respeitados, incluindo o uso de máscaras por frequentadores e comerciantes.

"Estamos com uma grande expectativa este ano, porque além da demanda reprimida no ano passado, o fato de haver menos bancas nesta edição vai possibilitar um maior volume de vendas", afirma a sócia-proprietária da editora Besouro Box, Bruna Dali Alves Lopes. Ela salienta que o mesmo espírito de esperança é compartilhado por outros expositores, uma vez que as atividades presenciais destas edição serão mais focadas nas vendas de livros. "Além das sessões de autógrafos que irão ocorrer e das apresentações de contação de histórias na área infantil, esse vai ser o principal foco na Praça", destaca.

Fã de Harry Potter e de Game of Thrones, o mestrando em Comunicação Jean Pierre Bocca ressalta o "gosto especial" por comprar livros físicos. "Eu e meu namorado aproveitamos sempre os bons preços e as sessões de usados na Feira. Em geral, compramos por impulso, apesar de prepararmos uma lista de autores antes de vir à Praça da Alfândega", comenta. Destacando a "saudades que estava sentindo" do evento, Bocca afirma que é frequentador assíduo da Feira do Livro. "Geralmente, a gente costuma visitar os pavilhões mais no meio do período, mas hoje fizemos questão de aproveitar o primeiro dia."

Durante a abertura oficial do evento, que ocorreu às 17h, o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL), Isatir Bottin Filho, lembrou as dificuldades desta edição, pontuando que os obstáculos iniciaram em 2020, com o advento da pandemia de Covid-19. "Será a feira possível, a partir das condições e recursos que dispomos, mas também será a feira da alegria, da comemoração e do reencontro, pela chance de estarmos juntos de forma presencial."

O dirigente da CRL disse que foi preciso "reunir forças" para fazer o evento acontecer, e agradeceu o apoio de deputados e vereadores, que ajudaram com emendas parlamentares e aos patrocinadores, que viabilizaram a captação de recursos. Bottin Filho esteve ao vivo no auditório do Memorial do Rio Grande do Sul ao lado do patrono da 66ª Feira do Livro, Jeferson Tenório. O escritor recebeu a chave do evento, e observou que no contexto do ano passado "um evento presencial seria impensável". "Graças à resistência dos setores culturais, a Feira está de volta em um formato híbrido", valorizou, convidando o público à ir prestigiar as atividades na Praça da Alfândega.

Já a fala do patrono deste ano, Fabrício Capinejar, ficou prejudicada por um problema técnico. Ele participou da abertura do evento de forma on-line. No auditório, a plateia restrita contou apenas com patrocinadores, e com a presença do prefeito da Capital, Sebastião Melo.

Circulando entre o público leitor estava o ex-governador Olívio Dutra, que pesquisou livros e fez selfies com admiradores. "O público estava ávido por este retorno, o povo está precisando ser reencontrar", avalia a gerente das Livrarias Paulina, Jurema Andreolla. Segundo ela, o evento deste ano deve ser um "marco histórico". "As vendas do ano passado foram baixas, nossa expectativa é de que nesta edição esta situação seja revertida a partir do início de novembro, pois no final do mês as pessoas estão um pouco sem dinheiro", pondera.