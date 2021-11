Psicanalistas refletem sobre o futuro em obra

Mergulhando na crise moral e ética do Brasil desde 2019, os psicanalistas Abrão Slavutzky e Edson Sousa lançam neste sábado (6), às 16h, na livraria Bamboletras (Lima e Silva, 776), o livro Imaginar o amanhã - ensaios e crônicas. A obra reúne dezenas de passagens sobre a situação brasileira durante e após a pandemia de Covid-19.

Sem pretender ser um oráculo, o trabalho propõe um exercício de reflexão sobre o futuro possível. Privadas da rotina e dos relacionamentos cotidianos, as pessoas tiveram nas redes sociais sua principal companhia no mundo pandêmico, marcado pelo isolamento, medo, luto e esperança, imprescindível para nos mantermos lúcidos e humanos. O livro ainda terá sessão de autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre no dia 9 de novembro, às 19h.