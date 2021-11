Porto Alegre terá reencontros ao som de jazz no fim de semana

Uma das mais sentidas lacunas no calendário musical porto-alegrense do ano passado vai ser preenchida no próximo sábado (6). Depois de uma pausa forçada pela pandemia, o Poa Jazz Festival volta a ser realizado, com mudanças significativas em seu formato. Pela primeira vez, o evento terá formato híbrido, com as apresentações presenciais no Instituto Ling (João Caetano, 440) sendo também transmitidas online, de forma gratuita.

Serão seis shows em um único dia de festival, reunindo conjuntos e artistas locais, nacionais e internacionais, em uma programação que vai das 10h às 22h e que também inclui dois workshops gratuitos, ministrados pelo guitarrista Zoca Jungs e pelo pianista Cliff Korman. Ingressos, a partir de R$ 30,00 e com opções de meia-entrada, podem ser obtidos em institutoling.org.br ou na recepção do Instituto - parte das atrações já se encontra com entradas esgotadas. Pelo site, também é possível fazer a inscrição necessária para assistir os shows em formato virtual, pelo YouTube da instituição.

As atrações internacionais desta edição são o grupo norte-americano Delvon Lamarr Organ Trio, que traz um jazz-soul que remete aos anos 1960 e marcado pelas sonoridades inconfundíveis do órgão Hammond, e o pianista e educador nova-iorquino Cliff Korman, que reside no Rio de Janeiro e pesquisa as pontes entre a música brasileira e a improvisação. Haverá também shows do violonista brasiliense Lula Galvão e dos conjuntos gaúchos Barlavento Quarteto de Saxofones (voltado ao som latino e em uma formação de metais incomum no cenário local), Quinteto Canjerana (que navega as águas que unem o nativismo e a música de câmara) e Fechado para Balanço, com o guitarrista Edilson Ávila e o pianista Luiz Mauro Filho tocando temas próprios e standards do jazz (confira horários no box).

Nesse momento de retomada, a palavra de ordem é adaptação. E o Poa Jazz não fugiu a essa cartilha. Ao contrário das edições anteriores, ocorridas no espaço de três dias no espaçoso centro de eventos do BarraShoppingSul, a opção da vez foi por um evento mais enxuto, que respeitasse as restrições ainda existentes e, mesmo assim, tivesse força para reaquecer os motores depois do cancelamento do ano anterior.

"No início (da pandemia, em 2020), todo mundo tinha aquela coisa de que tudo iria durar dois meses e depois começaria a abrir. Depois de um tempo, a gente viu que a coisa era muito séria", relembra Carlos Branco, um dos sócios e curadores do festival. "Tentamos patrocinio para fazer uma edição totalmente online no ano passado, e não se conseguiu. E também porque uma das coisas mais legais do Poa Jazz, além dessa característica de misturar o jazz com os mais diferentes estilos, sempre foi a possibilidade de reunir as pessoas. A pessoa podia, no meio de um show, decidir tomar uma cerveja, ir até a parte de trás, encontrar um amigo e ficar conversando, por exemplo. E a gente percebeu que, em 2020, esse tipo de coisa não ia ser possível", conta.

Embora o clima da edição deste ano ainda seja um pouco diferente do que o público está acostumado, a parceria com o Instituto Ling foi fundamental para recolocar o Poa Jazz Festival no calendário cultural da Capital. E a ampla procura de público demonstra que a cidade estava sedenta por música: a busca pelo show do Delvon Lamarr Organ Trio, por exemplo, foi tão intensa que uma data extra foi marcada para domingo, às 18h - e os ingressos para esse espetáculo também já estão esgotados. Sinal de que, depois de um tempo podendo curtir música apenas dentro de casa, as pessoas querem voltar ao universo dos shows presenciais.

"Como o espaço do Instituto é menor, optamos por essa ideia de manter a transmissão online. Alguns shows vão permanecer um mês no YouTube e depois vão ser retirados. Teve um lado legal, de shows feitos (em formato virtual) no Estado sendo assistidos na Europa e nos EUA, mas acredito que a coisa do online vai acabar caindo um pouco a partir de agora", opina Branco. "A interação presencial é outra coisa. Estamos (na Branco Produções, uma das realizadoras do Poa Jazz) retomando shows em teatros a partir de dezembro, e temos notado que a procura está boa. Nem botamos a Gal Costa (que faz show na Capital em 02/12) para vender e muita gente já está ligando, perguntando sobre ingressos", revela.

A expectativa, segundo Branco, é retomar o Poa Jazz em um formato mais próximo ao que vinha sendo seguido desde a primeira edição, em 2014. O que combina com uma cidade que vem demonstrando sua paixão particular pelas trilhas jazzísticas. "Entrei no Poa Jazz a partir da quarta edição, e o que fez com que eu quisesse me associar ao festival é como ele conseguiu, mesmo sendo o jazz um gênero de nicho, se tornar um festival muito querido pela população da Capital. As pessoas se interessam, ficam esperando para saber quando vai acontecer. É sempre difícil consolidar um evento desses junto à população, e o Poa Jazz conseguiu se consolidar no calendário de eventos da cidade."