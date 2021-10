Paulinho Parada lança single 'Respira' nas plataformas nesta terça-feira

O samba é, em si mesmo, um convite ao encontro. A roda é um espaço de convivência dos mais democráticos: chega um trazendo a voz, outro pega um instrumento, tem sempre aquele que fica batucando no tampo da mesa ou no assento do banquinho. Olhando por esse lado, não deixa de ser natural que, em meio à pandemia que tanto afastamento nos causou, o compositor Paulinho Parada tenha encontrado, na cadência e na poesia do samba, o rumo criativo para seu novo álbum - cujo primeiro filhote, o single Respira, chega às plataformas digitais nesta terça-feira. Afinal, tudo que mais queremos, depois de tanto ficar longe, é nos reencontrar, no mesmo ritmo e na mesma voz.

"Não sei se (a música fala) de retomada, mas de um novo começo, de um novo jeito de ver a vida e de valorizar a presença da gente no mundo", comenta Parada. É possível fazer o pré-save da faixa pelo link tratore.ffm.to/pp-respira - a medida dá mais visibilidade à canção, ajudando a que ela seja incluída em um número maior de playlists dos aplicativos de música.

A nova música, como outras tantas que logo virão, surgiu em meio a um turbilhão de emoções. Por um lado, Paulinho precisou ficar em casa, uma situação desconfortável para quem se identifica como "um boêmio à moda antiga", no estilo de Lupicínio Rodrigues e outros tantos. Além disso, as perdas familiares trazidas pela pandemia, como a morte de sua avó paterna e do avô de sua esposa, aumentaram a carga de melancolia. Por outro lado, houve a alegre espera pela chegada de Ana Júlia, primeira filha do músico, que nasceu em setembro deste ano. "Acredito que a arte se dá a partir do conflito, da complexidade. A Ana Júlia foi um respiro mesmo, uma forma de ter esperança e de pensar 'espera aí, vale a pena acreditar na vida e no ser humano'", pondera.

Aos poucos, a vida vai voltando - e o samba, é claro, volta junto com ela. "Uma coisa que me levantou muito o astral foi ir até o Brique da Redenção de manhã cedo, logo que ele voltou a acontecer, e ver o pessoal do samba, a Gabi Rosa, o Alemão Charles do Cavaco, fazendo um samba ali na rua. Isso trouxe um outro astral para o meu domingo", conta o músico, em alusão a essa capacidade mágica do samba de ser corriqueiro e, ao mesmo tempo, sempre extraordinário. "Acho que essa inclinação (por compor sambas) veio da impossibilidade de estar com as pessoas. Como eu queria me comunicar com elas, fazer samba foi um convite à parceria."

E de parcerias, sem dúvida, o trabalho que está vindo estará cheio. Em Respira, que será também a faixa-título do novo disco, Parada conta com a inestimável ajuda de Eduardo Pitta (que também é co-autor da canção), Marcelo Delacroix e Tonho Crocco. Nomes que se uniram em torno de uma ideia despretensiosa e profundamente cotidiana, como o bom samba tem que ser. "A música veio de uma fofoca que fiz com um amigo", relembra o músico, rindo. "Ele me perguntou se um outro amigo tinha acabado o relacionamento, e eu disse 'pois é, eles não estão mais juntos, e provavelmente não vão voltar, porque onde tem amor tem urgência'. E esse meu amigo disse 'olha, isso dá música'. Aí mandei pro Eduardo Pitta, que me devolveu o restante da música quase pronta", complementa.

Sobre a participação de Delacroix, o compositor elogia a suavidade que trouxe aos arranjos, a partir da proximidade do músico com as sonoridades do Cone Sul. Quanto à presença de Tonho Crocco, Parada sente como a concretização de uma admiração que vem desde a adolescência: "Levei meu equipamento até a casa dele, e foi muito gentil da parte dele abrir sua intimidade para mim. Gravamos entre a cozinha e a sala de estar, em meio aos brinquedos dos filhos dele, foi muito bonito e muito legal".

Respira, o disco, terá um clima meio de coletânea das antigas, segundo Paulinho: devem ser mais de 14 faixas, com muitas parcerias. "Já poderia estar pronto, na verdade, mas quis dar um pouco de fluidez para ele, porque novas parcerias estão vindo. Ainda não encontrei um fim para ele, uma etapa final. Acho que é mais para quando a pandemia acabar e ela ainda não acabou. Mas muito provavelmente em março (de 2022) ele já vai estar nas plataformas", projeta.

E o que não falta são projetos para o futuro próximo. Paulinho Parada está envolvido na gravação de um álbum com composições inéditas do icônico flautista Plauto Cruz, que está em meio a um financiamento coletivo - além de uma pesquisa etnomusicológica sobre Luiza Hellena, sambista de 76 anos atuante na cena de Porto Alegre e que deve lançar um EP no próximo dia 20 de novembro.

"Eu faço doutorado em Música na Ufrgs, e acho que tem muito isso na minha música, um convite à memória, à vida e à musicalidade", reflete. "Seu Claudio (proprietário do bar Parangolé, em Porto Alegre) brinca que sou um dos últimos boêmios, porque os músicos de hoje em dia são muito profissionais. Eles trazem essa tradição do choro e da seresta tão bem quanto eu, ou até melhor - mas essa coisa do bar, da conversa fiada, é muito minha."