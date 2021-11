Projeto 'Arte na periferia' desenvolve a cultura e suas potências em Porto Alegre

O potencial de cultura das comunidades é inesgotável. Espaços como o Areal da Baronesa, área quilombola onde vivem em torno de 79 famílias entre os bairros Cidade Baixa e Menino Deus, são ricas fontes de criatividade e talento artístico - no caso, em uma conexão histórica com o samba e o Carnaval, mas também pulsando com novas manifestações como o slam e as danças de rua.

É em ambientes como o Areal e a Vila Planetário que acontece o projeto cultural Arte na periferia, trazendo tanto aulas de percussão, sopro, dança e teoria musical quanto oficinas voltadas a temas como história e contribuição da população negra na música, produção cultural e musical, redes sociais e marketing. Mais do que mandar bem nos tambores ou sopros, a ideia é que surjam agentes culturais capazes de encontrar seus próprios caminhos profissionais.

"O Areal é um caldeirão, o que nunca faltou ali é atividade cultural", afirma a produtora cultural Alice Kaster, uma das responsáveis pelo projeto. Com longo histórico de atuação na comunidade, e envolvida desde 2013 com o projeto Areal do Futuro, ela e seus colegas sentiram a necessidade de desenvolver atividades mais voltadas à capacitação dos jovens moradores. "O Areal gera excelentes musicistas e ritmistas, a bateria da Imperadores (do Samba, escola do Carnaval da Capital) é toda formada por músicos do Areal. Mas acabam não tendo a chance de se desenvolverem por outros lados que hoje são exigidos (em uma carreira artística)."

O Arte na periferia teve início em março deste ano, rompendo o período sem atividades causado pela pandemia. Os conteúdos contínuos se dividem entre o Areal (oficinas de bateria e dança) e a Vila Planetário (oficina de sopro), além de uma série de conteúdos pontuais, trazidos por nomes de destaque e conectados à realidade dessas comunidades.

Os recursos obtidos via Lei Aldir Blanc, contudo, se encerraram em setembro. As oficinas contínuas estão sendo mantidas, mas a retomada das demais atividades depende de editais, doações ou parcerias com a iniciativa privada. "É como se essas comunidades sobrevivessem sem recursos e isso acabasse sendo romantizado: 'Ah, eles conseguem fazer sem recursos, sempre fizeram'. Sim, mas a um custo muito alto. Quantos artistas tiveram que trabalhar em outras atividades para pagar as contas porque o seu potencial cultural não foi remunerado?", indaga Alice.

Quem tiver interesse em ajudar na continuidade do projeto pode entrar em contato pelos números (51) 98334-2888 (Alice) ou (51) 99506-4663 (Paulinho Silveira).