Liam Neeson contracena com filho em comédia dramática que estreia nesta quinta-feira

Filme escrito e dirigido pelo ator James D'Arcy, De volta à Itália (Made in Italy, no título original) estreia nesta quinta-feira (28) nos cinemas do País. O roteiro fala sobre um pai e um filho que tentam se reconectar após a morte da esposa e mãe. Em Porto Alegre, o longa tem sessões diárias no GNC do Moinhos Shopping, às 19h30min e 21h40min.

O astro irlandês de produções recentes de ação contracena com seu próprio filho, Micheál Richardson, numa história que carrega traços de semelhança com a vida de ambos. Neeson interpreta Robert, um artista boêmio, que se junta ao seu filho Jack, para fazer uma rápida viagem para a Itália, a fim de vender a propriedade herdada da esposa.

Com a relação abalada, a dupla surpreende-se com o estado degradante do local e decide colocar mãos à obra numa renovação. Quando tentam reformar a villa, na região da Toscana, tudo começa a dar errado, e os desentendimentos entre os dois se intesificam. O rapaz ainda se apaixona por uma jovem chef (Valeria Bilello), cujo ex-marido tem fama de violento.

Neeson, que passou por uma experiência parecida com a de Robert, ao perder a mulher, Natasha Richardson, em 2009, quando ela sofreu um acidente esquiando, define o longa como uma grande história sobre família e amor e confessa que encontrou no filme uma maneira de enfrentar suas próprias dores. O jovem ator Richardson também confessa que se sentiu estranho ao ler o roteiro, por ser tão próximo da experiência que ele e o pai passaram.

D’Arcy, mais conhecido por seu trabalho como ator em filmes como Vingadores: Ultimato e Dunkirk, estreia na direção e roteiro de longas com De volta à Itália. Ele conta que a ideia para o longa surgiu enquanto ele viajava pela região da Toscana, e pretendia fazer o papel de Jack, mas com o passar do tempo, ficou velho demais para o personagem. Como o tema era muito denso, o diretor explica que sempre quis incluir um pouco de humor na trama.