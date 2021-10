Margaret Atwood é a atração do 'Fronteiras do Pensamento' nesta quarta-feira

A conferencista desta quarta-feira (27) do Fronteiras do Pensamento online é a escritora canadense Margaret Atwood, a partir das 20h. Autora de The Handmaid's Tale e Oryx and Crake, Margaret, aos 82 anos, é uma romancista, poetisa, contista, ensaísta e crítica literária internacionalmente reconhecida, tendo publicado ao menos 22 títulos e recebido inúmeros prêmios literários importantes. Foi agraciada com a Ordem do Canadá, a mais alta distinção em seu país. Em 2001, foi incluída na Canada's Walk of Fame de Toronto.

Muitos dos seus poemas foram inspirados por contos de fadas europeus e pela mitologia euro-asiática. The Handmaid's Tale foi lançado em 1985, e vendeu milhões de cópias no mundo todo. O livro tem um teor político muito grande em relação ao controle da vida das mulheres, e se passa em um mundo distópico. Sua edição chegou a ser banida de escolas, mas originou um filme e até uma ópera. Para Atwood, o livro aborda um sistema ditatorial em que homens e mulheres ocupam lugares diferentes na pirâmide e aponta que não esperava o quanto o livro marcaria a vida de tantas pessoas.