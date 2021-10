Derivada de Malhação, série 'As five' chega na TV Globo

Depois de fazer grande sucesso no Globoplay, a série As five será exibida pela primeira vez na TV Globo nesta terça-feira (26). A obra, criada por Cao Hamburger, traz Keyla (Gabriela Medvedovski), Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Tina (Ana Hikari) e Benê (Daphne Bozaski) - as protagonistas de Malhação: viva a diferença - enfrentando os conflitos e transformações do começo da vida adulta.

No episódio de estreia, um momento difícil reúne as amigas depois de seis anos sem se verem. A mãe de Tina acaba de falecer e todas se mobilizam para participar do velório. Ellen volta dos Estados Unidos, onde mora atualmente, para acompanhar a cerimônia e Keyla leva o pequeno Tonico, agora com sete anos, para rever as madrinhas.

Lica chega sozinha ao local e fica constrangida quando seu olhar cruza com o de Samantha (Giovanna Grigio). Benê, por outro lado, conta com a companhia de Guto (Bruno Gadiol). O tempo de afastamento entre elas deixou marcas que causam estranhamento durante o reencontro.

No segundo episódio, que será exibido na quinta-feira (28), Keyla vive os desafios de ser uma mãe jovem que cria o filho sozinha. Com tantas preocupações, ela esquece de si mesma e cai na rotina.

A série irá ao ar na TV Globo todas as terças e quintas-feiras, depois da exibição de Verdades secretas.