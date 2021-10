Mariel Motta é a grande vencedora do Festival da Canção Aliança Francesa

O 14º Festival da Canção Aliança Francesa consagrou Mariel Motta como a grande vencedora da competição musical, na noite do último sábado (23). Na ocasião, ela interpretou Comme ci comme ça, da cantora Zaz. O evento foi realizado presencialmente nos estúdios da TVE e transmitido ao vivo pela emissora e pelas redes sociais da escola de idioma.

Professora de Música, atriz e bailarina, Mariel é apaixonada pela sonoridade da língua francesa. Como premiação pelo festival, ganhou uma viagem a Paris, uma bolsa de um ano de francês na Aliança Francesa Porto Alegre e quatro horas de gravação da canção vencedora no estúdio Audio Porto.

O segundo lugar ficou com o cantor Lipsen, que interpretou L’indien, de Juliette Armanet; e o terceiro colocado foi Matheus Madrid, que apresentou a canção Comme D'habitude, de Claude François/Jacques Revaux.

Mariel ainda irá representar o Rio Grande do Sul na final nacional do festival concorrendo com outros seis candidatos. O evento acontece de forma virtual no dia 27 de novembro e será transmitido pelas redes sociais da Aliança Francesa Brasil.