Artistas gaúchos expõem seus trabalhos em Nova York

Artistas representados pela Gravura Galeria de Arte de Porto Alegre terão a oportunidade de participar da Art Expor New York, uma das maiores feiras internacionais de arte, graças a uma parceria com a D'Victoria Fine Art Gallery, localizada em Miami. Ana Mähler, Cristina Leal, Ivan Pinheiro Machado, Kika Herrmann, Maria Inês Rodrigues, Olga Velho, Roseli Deon e Silvia Azevedo já enviaram suas obras para o evento.

A curadoria é da galerista Regina Galbinski Teitelbaum, junto com a gestora de arte da D'Victoria Fine Art Gallery, Ana R. Grassi. A feira, que acontece entre esta quinta-feira (28) e sábado (30), irá receber obras de mais de mil criadores. Esse é o maior encontro internacional de compradores comerciais qualificados, incluindo proprietários de galerias de arte, gerentes de arte, decoradores de interiores, arquitetos, compradores de arte corporativa e varejistas.

A mostra será realizada no Pier 36, no Centro de Manhattan, comemorando 44 anos de experiência em arte contemporânea. As visitações poderão ser feitas das 11h às 19h.