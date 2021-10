Festival de Arte de Porto Alegre tem início nesta terça-feira

Em comemoração aos 60 anos do Atelier Livre, a 34ª edição do Festival de Arte de Porto Alegre começa nesta terça-feira (26) e vai até 5 de novembro, com exposições, intervenções urbanas, oficinas, debates e performances. Realizada de forma híbrida, a programação ocorre via plataforma digital no Youtube do Atelier Livre Xico Stockinger e presencial na Pinacoteca Aldo Locatelli, Paço dos Açorianos e Ceia (antigo Átrio) do Farol Santander.

Criado para as comemorações dos 25 anos do Atelier Livre, o festival foi primordial na formação de artistas locais. O artista visual e paisagista Fernando Limberger será o artista residente, para desenvolver a Ocupação Cromática, exposição no porão da Pinacoteca Aldo Locatelli.

Trata-se de uma grande obra site-specific, isto é, pensada especialmente para esse contexto e lugar e articulada a partir de uma série de instalações entrelaçadas. O trabalho cria uma espécie de paisagem onírica, que toma conta do lugar, alterando suas cores e inserindo elementos tais como pedras, palha de madeira, areias e penas tingidas.

Ainda haverá a apresentação do projeto Abrigo 2021, da artista performática Andressa Cantergiani. Será a primeira performance no mundo que acontecerá com interferência de NFTs.

No dia 4 de novembro, ocorrerá uma caminhada conduzida pelo artista Fernando Limberger e pela curadora Fernanda Albuquerque pelo Parque Marinha do Brasil, para conversar sobre algumas obras públicas construídas na década de 1990 no local, dentre elas o trabalho de Limberger.

O Festival será encerrado no dia 5 de novembro, data de abertura da exposição Ocupação Cromática, de Fernando Limberger, no Paço dos Açorianos (Praça Montevideo, 10).