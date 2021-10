Criadores da Comic Con Experience são atração na Semana Geek Sesc

Um público apaixonado, amplo e muito ligado à tecnologia é o que impulsiona um mercado cada vez mais em crescimento no Brasil e no mundo: o da cultura geek. O interesse dos fãs, que cada vez mais querem consumir e acompanhar tudo o que diz respeito às suas histórias e personagens favoritos, está no coração da Semana Geek Sesc, que acontece em formato online desta segunda-feira (25) a sábado (30), com transmissão pelo YouTube do Sesc/RS

Entre os bate-papos sobre quadrinhos, filmes e cosplays, a Semana Geek trará os criadores de um dos maiores eventos do segmento no mundo: a Comic Con Experience (CCXP), feira realizada desde 2014 no Brasil, que neste ano chega à sua oitava edição. Um dos sócio-fundadores da CCXP, Ivan Costa participará da Semana Geek Sesc na quarta-feira (27), no bate-papo Por trás da Comic Con Experience, a partir das 20h. Em 2019, quando teve a última realização presencial antes do início da pandemia, a CCXP se consolidou como a maior em público do mundo, reunindo 280 mil pessoas.

O evento contará com quatro bate-papos sobre o público geek, o fandom da DC, a CCXP e o mundo das HQs, além de um concurso de cosplay e um concerto da Banda da Base Aérea de Canoas, que vai fechar o evento com o tema Trilhas de filmes. Participarão do evento nomes conhecidos na área, como Érico Borgo (um dos fundadores da Omelete Company e CCXP, que abre o evento nesta segunda-feira com o painel Quem é o geek de hoje) e Mike Deodato (ilustrador que por 24 anos trabalhou exclusivamente com a Marvel).