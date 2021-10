Sonoridade andina em masterclass online e gratuita pelo YouTube

Ritmo latino nascido da interação entre culturas indígenas, africanas e europeias, a cúmbia é o tema da masterclass online oferecida pelo músico andino Juan Manuel “Primo” Vergara, nesta quarta-feira (27), às 19h, com duração de uma hora e meia.

A ação é uma parceria entre a Fundação Cultural Cayena e o Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão da Ufrgs. A transmissão, ao vivo e gratuita, ocorre no canal do DDC-Ufrgs no YouTube ().