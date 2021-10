Série 'Desalma' integra programação da Globo na semana de Halloween

A partir desta segunda-feira (25), depois do programa Conversa com Bial, Corujão mistério irá apresentar o drama sobrenatural Desalma, original da plataforma Globoplay. Com cinco episódios duplos, a produção será exibida diariamente na TV Globo ao longo desta semana. Criada e escrita por Ana Paula Maia, a obra traz o seguinte questionamento: "'até que ponto se pode negar a morte?".

Ambientada na fictícia Brígida, no interior do Sul do Brasil, a história se passa em duas épocas diferentes. Nos anos de 1980, a população da pequena cidade se reúne para comemorar a Ivana Kupala, considerada a noite mais escura do ano. No entanto, a jovem Halyna (Anna Melo), filha da feiticeira Haia (Cassia Kis), some em meio à floresta e seu corpo aparece dias depois. Traumatizados pela tragédia, banem a celebração do calendário festivo do município.

Trinta anos depois, os moradores decidem que está na hora de devolver a alegria à cidade e deixar para trás os traumas do passado. Haia comemora o fim do ciclo de 365 luas cheias que iluminaram o céu nebuloso desde a morte de sua filha e, finalmente, coloca em prática um feitiço há muito tempo esperado por ela.

É na enorme floresta de pinhos que contorna Brígida que os jovens da cidade costumam se encontrar. Conhecida por suas lendas, a mitologia eslava sempre esteve presente na comunidade, que mantém viva a tradição e a cultura da Ucrânia. Diante da natureza esplêndida, as histórias de deuses, bruxas e espíritos dos antepassados fazem parte dos encontros ao redor da fogueira há décadas.