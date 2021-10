Elisa Lucinda apresenta 'Eu, Ruth de Souza' no YouTube das Oficinas Culturais

Um dos destaques da programação da 3ª edição do Dona Ruth: Festival de Teatro Negro de São Paulo é o ato artístico Eu, Ruth de Souza. Apresentado pela atriz, poeta, escritora, jornalista e cantora Elisa Lucinda, o solo pode ser assistido nesta segunda-feira (25), a partir das 20h, no YouTube das Oficinas Culturais do Estado de São Paulo, sem necessidade de inscrição.

A encenação é uma síntese da carreira dessa dama do teatro, a primeira atriz negra brasileira a pisar no palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Elisa Lucinda recolheu alguns aspectos e fatos da carreira da artista e as incorporou para trazer as histórias de Ruth.

A edição 2021 do festival destaca o encanto, sonho e permanência como geradores da trajetória de Ruth de Souza e o ato de narrar sua trajetória traz forças contra narrativas em um país afundado, desde a sua fundação, na violência de raça e de gênero.

O evento ainda apresenta a atividade formativa Quilombo artístico-pedagógico - A crítica como pensamento e criação, dentro da programação da Oficina Cultural Oswald de Andrade, até o domingo (31). Entre terça (26) e quinta-feira (28), das 18h às 20h, será a vez do Quilombo artístico-pedagógico - narrativas de si: metodologias de pesquisa biográfica de Ruth de Souza (inscrições já encerradas).

A atividade é coordenada por Julio Claudio da Silva, historiador e doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense, biógrafo de Ruth de Souza, autor da obra Uma Estrela Negra no Teatro Brasileiro (2017), e por Sandra Almada (jornalista, professora universitária, escritora, mestre em Comunicação e Cultura pela UFRJ e autora de Damas Negras, com as trajetórias de vida e profissional das atrizes Ruth de Souza, Zezé Motta, Léa Garcia e Chica Xavier).

Os estudos das biografias têm despertado interesse entre diversos profissionais, de historiadores a antropólogos e ao público em geral. As memórias e biografias das personagens negras tem se destacado neste segmento, ainda mais pelas demandas dos movimentos negros e da aplicação da Lei 10.639/03. Assim, o objetivo desta atividade é discutir algumas possibilidades de pesquisa de cunho biográfico e socializar experiências de investigação sobre a trajetória da artista Ruth de Souza, a partir das narrativas de si e de outras pessoas, presentes em fontes orais, e ainda em acervos privados e públicos com registros de suas trajetórias.