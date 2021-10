Quarto Distrito tem encontro multicultural com abertura da exposição 'Caminhos'

A região do 4º Distrito de Porto Alegre recebe neste sábado (23), às 15h, um encontro multicultural. O evento, chamado Arte³, é promovido pela Cubo Cia Cervejeira (Moura Azevedo, 237) e tem como objetivo reunir os prazeres estéticos das artes virtuais aos da boemia, celebrando com cuidados a retomada da possibilidade de encontros físicos.

Na ocasião, acontece a abertura da exposição Caminhos, que reúne obras das artistas locais Mitti Mendonça, Renata Stein e Manoela Furtado. A mostra ficará em cartaz até o dia 28 e os trabalhos selecionados ajudarão o público a refletir sobre os diversos trajetos - físicos, afetivos e mentais - da humanidade.

Durante o período da exposição acontecerá também uma rifa. O montante arrecadado será revertido para a Casa Mulheres Mirabal, espaço residente do 4º Distrito que oferece serviço social de acolhimento a mulheres desamparadas ou vítimas de violência doméstica.

A programação do evento conta ainda com uma performance musical de Jalile Petzold, que irá apresentar um repertório autoral com muita brasilidade, a partir das 19h.