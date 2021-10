Área infantil da Feira do Livro abre agendamento para visitação escolar

Escolas e professores já podem garantir a presença de seus estudantes da primeira infância em atividades na 67ª Feira do Livro de Porto Alegre. O espaço Floresta Encantada Petrobras irá oferecer contação de história especificamente para esses grupos com a temática A poesia pede passagem.

O espaço foi criado com o objetivo de dar atenção para a primeira infância, pois ela simboliza uma fase muito importante para a formação cidadã e cultural. As histórias também serão transmitidas e ficarão gravadas para serem acessadas de forma virtual e gratuita para quem tiver interesse.

Integram a equipe os contadores de histórias Bárbara Catarina, Carmen Lima e Arthur Fernandes Cortês. Na área infantil o arauto será o ator Jairo Klein e as ideias e produções seguem sob a coordenação de Sônia Zanchetta.