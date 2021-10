As muitas vanguardas de Pablo Picasso, nascido há 140 anos

Muitos criadores reconhecidos trazem como grande feito a realização de uma ou duas obras geniais. Outros, especialmente festejados, são reconhecidos como criadores de tendências artísticas, nomes que trouxeram caminhos ricos e até então insuspeitados em suas áreas de atuação. O que dizer, então, de um artista visual que se moveu por diferentes linguagens, se destacando em todas elas, e inventando ou ajudando a inventar técnicas e movimentos artísticos pelo caminho? Nascido há 140 anos, Pablo Picasso é um dos poucos nomes da arte capazes de atingir semelhante patamar; não é surpresa, portanto, que seja amplamente considerado uma das mais influentes mentes criativas do século passado.

Se quiséssemos resumir o legado de Picasso (nascido em Málaga, na Espanha, em 25 de outubro de 1881) ao seu papel decisivo na criação do cubismo, estaríamos sendo, ao mesmo tempo, suficientes e omissos. Afinal, talvez seja a tendência mais destacada da arte nos últimos cem anos ou mais - e, ao mesmo tempo, é apenas uma parcela das muitas experimentações que o pintor e escultor explorou durante mais de sete décadas de carreira.

Filho de um professor de História da Arte, o jovem Pablo recebeu encorajamento desde a infância, o que fez com que tivesse a oportunidade de revelar um talento precoce. Talvez fosse a urgência, desde sempre uma das características de sua pulsão artística: aos 14 anos, foi aceito na Escola de Belas-Artes de Barcelona, completando em uma semana um processo de admissão que, para a maioria dos estudantes, levava um mês inteiro ou ainda mais. Já aos 16 anos, suas pinturas começam a apresentar elementos simbolistas e modernistas, abrindo caminho para a primeira das várias fases criativas que se sucederiam.

De fato, a obra de Pablo Picasso é tão multidimensional que especialistas não chegam a um consenso sequer na melhor forma de categorizá-la. A chamada fase azul, que vai de 1901 a 1904, coincide com a ida de Picasso a Paris, onde passaria a maior parte da vida, e é caracterizada pela atmosfera sombria; logo depois, ele mudaria de tom, adotando cores mais vivas e temáticas mais otimistas. Após ter contato com artefatos de origem africana em um museu de Paris, Picasso embarca em uma fase primitivista, que foi até 1909 e causou reações iradas de alguns artistas e críticos: a obra Les Demoiselles d'Avignon, criada em 1907, foi tão mal recebida que só seria exibida publicamente quase uma década depois, quando o pintor já tinha alcançado a fama com suas obras cubistas.

Marcada pelo uso das formas geométricas e pela renúncia a noções de perspectiva e perfeição formal, a vanguarda cubista teve em Picasso um de seus nomes centrais. Durante a chamada fase sintética do cubismo, o espanhol inovou pelo uso da colagem como elemento artístico, e levou à proposta quase às últimas consequências, ao ponto em que era difícil falar na existência de um objeto retratado, ao menos da forma como era concebido até então.

A essa altura, Picasso já tinha reinventado a arte visual de seu tempo - o que não conteria sua busca incessante de novas direções, que resultaram em vários trabalhos de caráter surrealista e também na expressividade cheia de curvas da monumental Guernica (1937), talvez sua pintura mais famosa e apontada por alguns críticos como, talvez, a mais importante denúncia contra a guerra na história da pintura. Sua mensagem é tão poderosa que, durante a ditadura de Francisco Franco na Espanha, a obra ficou em Nova York, por pedido expresso de seu criador: além de não querer que ela estivesse em um país não democrático, havia o temor de que ela fosse simplesmente destruída pelo regime.

Além de numerosa (só de desenhos, calcula-se que tenha feito em torno de 100 mil, além de mais de 13,5 mil quadros), sua produção foi reconhecida mundialmente, o que fez dele multimilionário. Ainda que fosse um trabalhador incansável, era também um notório adepto da vida boêmia, e sua franqueza por vezes desconcertante é sempre citada pelos que conviveram mais de perto com ele. Seu magnetismo pessoal também causou certas polêmicas, em especial pelos seu relacionamentos amorosos com mulheres muito mais novas. Uma delas, a então estudante de arte Françoise Gilot, tinha 23 anos quando se uniu a Picasso, então 40 anos mais velho - e o rompimento entre eles foi amargo, resultando em um livro no qual ela relata o caráter abusivo e as muitas infidelidades que marcaram a relação.

Escândalos à parte, a verdade é que Picasso seguiu inovador até sua morte, aos 91 anos, em 8 de abril de 1973. As inúmeras obras de seus últimos anos de vida foram vistas, à época, como decadentes, ilógicas e até mesmo pornográficas; mais tarde, boa parte da crítica reconsiderou essa visão, passando a apontar o genial espanhol como um precursor do neoexpressionismo que surgiria cerca de uma década depois.