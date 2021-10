Destaques da programação do Lifetime neste fim de semana

Oferecendo entretenimento de qualidade tanto na plataforma linear como no serviço on-demand, o canal Lifetime destaca algumas atrações da programação deste final de semana. Na sexta-feira (22), para abrir os trabalhos, será exibida, às 22h40min, uma edição inédita do documentário Segredos de prisão.

Com narração de Angie Harmon (Law & order) e estrelada por James Burleson, Andrea Cohen e Trevor Drum, a produção relembra o caso de Shayna Hubers, que chocou os Estados Unidos ao assassinar o ex-namorado Ryan Poston. Agora um amigo de faculdade de Shayna, e também primo da vítima, revela como a garota manipulou o companheiro antes de cometer o crime.

No sábado (23), às 21h05min, o canal estreia no Lifetime movies o filme Incriminada por meu marido. Na trama, June (Christine Chatelain) vive uma vida perfeita até que uma mulher acusa seu marido Rick (Dan Payne) de assédio sexual. Acreditando que se trata de uma estelionatária, a situação sofre uma reviravolta quando a suposta golpista é encontrada morta na casa do casal.

Para fechar a programação, o canal estreia no domingo (23), às 21h, mais um filme. Em Projeto de morte, Jim (Matthew Pohlkamp) contrata a bela decoradora de interiores Ava (Kelcie Stranahan) para realizar uma pequena reforma enquanto sua esposa e filho viajam pela Europa. A profissional fica loucamente atraída pelo belo proprietário e, o que começou com uma paixão, se transforma em uma grande obsessão.