Cine Grand Café define equipe e entra na reta final para abertura

Cine Grand Café As obras que irão transformar o antigo Guion Cinemas noestão a pleno vapor, e a previsão de abrir as portas para o público em novembro está mantida. A data exata da inauguração depende ainda de providências burocráticas e deverá ser anunciada nos próximos dias. “Falta apenas resolver alguns ajustes na Junta Comercial para poder protocolar o registro junto à Ancine (Agência Nacional de Cinema)”, explica o consultor do Cine Grand Café, Henrique de Freitas Lima.

Além do consultor, uma equipe de nomes conhecidos e experientes vai tocar o empreendimento do médico e empresário Marcelo Tiburi, que terá, além das três salas de cinema revigoradas, bistrô, cafeteria e loja de vinhos integrados.

O time é formado pela arquiteta Carla Monteiro Rosário, responsável pela reforma, o jornalista e curador Roger Lerina à frente da programação, a gestora de relacionamentos e influencer Patti Leivas, o gestor de conteúdos e redes sociais Rafael Berlezi (Exp Transmídia) e a produtora-executiva e gestora Jaqueline Beltrame (Cine Esquema Novo), que vai coordenar as operações.

O bistrô ficará sob os cuidados da Chef Claudia Wagner, que por 13 anos respondeu pelo Café Santo de Casa (cúpula da Casa de Cultura Mário Quintana), fechado durante a pandemia.

A parte interna do bistrô deverá receber 12 mesas com quatro lugares. Já no toldo que irá ocupar a parte externa e estender a operação, o objetivo é duplicar este número, totalizando cerca de 100 lugares entre os dois espaços, estimativa a ser confirmada. A área próxima ao chafariz irá receber pockett shows e também eventos com objetivo de harmonizar gastronomia e cinema. “A ideia é proporcionar experiência inédita de lazer e entretenimento na Cidade Baixa”, diz Freitas Lima.

A programação dos cinemas manterá o tradicional line up de filmes de arte temperado com lançamentos de obras que visam públicos mais amplos sem aspirar concorrer com os blockbusters exibidos nos shopping centers da cidade.