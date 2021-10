Último episódio de 'Sob pressão' é marcado por desfecho emocionante

A quarta temporada de Sob pressão chega ao fim nesta quinta-feira (21), depois da exibição de Império, na TV Globo. No último episódio, Evandro (Julio Andrade) e Carolina (Marjorie Estiano) ficam de coração partido após Diana (Ana Flavia Cavalcanti) deixar o Rio de Janeiro com destino a Minas Gerais com o pequeno Francisco. Uma decisão surpreendente da mãe do menino, porém, muda os rumos da história.

Além disso, Dona Maria (Claudia Di Moura), que esteve o tempo todo ao lado do neto internado vítima de bala perdida, mais uma vez demonstra sua fé e esperança. Depois de sonhar com o jovem, ela procura Evandro, que decide tirar a sedação do paciente na expectativa de que ele acorde. A ansiedade faz com que Dona Maria também precise de atendimento médico.

A trama faz ainda um alerta a respeito do uso de armas de fogo. Na ocasião narrada, um aluno atira em colegas no pátio da escola e os envolvidos são levados ao Edith de Magalhães, incluindo o atirador. A mãe do rapaz chega ao hospital sem entender tal violência e não se conforma quando percebe que ela mesma facilitou a ação do filho.

Ao final do episódio, assim como acontece em todos os outros, o público volta a ver cartelas com informações e dados a respeito dos temas discutidos naquele dia.