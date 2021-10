Livro sobre escolas italianas no RS é lançado pela EDUCS

A Editora da Universidade de Caxias do Sul (Educs) lança nesta quarta-feira (20) o livro Escolas étnicas italianas em Porto Alegre/RS (1877-1938): a formação de uma rede escolar e o fascismo. A obra, escrita pelo professor Gelson Leonardo Rech, terá toda receita de vendas revertida para o projeto Mão amiga.

A produção é a primeira lançada sob o selo Imigração italiana no Rio Grande do Sul, comemorativo ao sesquicentenário da imigração italiana no Estado. O título remonta às origens da editora, que surgiu a partir do primeiro projeto de pesquisa desenvolvido pelos professores Vitalina Frosi e Ciro Mioranza, publicado em 1976.

A história trazida no livro investiga as escolas étnicas italianas na cidade de Porto Alegre no período compreendido entre 1877, marco da fundação da Sociedade Italiana Vittorio Emanuele II, e 1938, quando ocorreu o fechamento dessas redes de ensino.

A partir de fontes arquivísticas e periódicos, o trabalho analisa o processo de constituição dessas instituições e de sua cultura escolar articulada à construção da italianidade e de sua defesa, demonstrando que, em Porto Alegre, ocorreu uma trajetória duradoura de manutenção e de preservação da escola étnica.

O autor revela ainda a constituição de uma rede escolar ítalo-brasileira subsidiada pelo governo italiano, na década de 1930, que se caracterizava por um conjunto de atividades e programas sustentados ideologicamente pelo fascismo.