Diogo Nogueira libera novo single nas plataformas digitais

Muito já se cantou sobre o amor e sobre as musas inspiradoras. Com Diogo Nogueira não foi diferente. Inspirado em uma grande paixão, o músico lança nesta sexta-feira (22) nas plataformas digitais a canção Flor de Caña, em parceria com Rodrigo Leite e Cauique.

O samba, que traz uma pitada de sambalanço, já nasceu pronto para entrar na lista das músicas marcantes que surgiram através do amor. “A canção tem o poder de se multiplicar e ecoar por diversas histórias, ainda mais quando se fala de amor. É assim que vejo o trabalho do meu amigo Diogo Nogueira, que traz em sua canção a nobreza do afeto ao homenagear sua musa inspiradora, que é Paolla Oliveira”, conta Mumuzinho.

Ele complementa ainda dizendo que tem muito orgulho de fazer parte da linda união entre o casal: “Ver, hoje a história do casal escrita em uma letra é motivo de muito orgulho pra mim e de aplausos da sociedade porque o mundo precisa sentir mais esse sentimento, que é o amor!”.