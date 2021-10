Resistência cultural em pauta a partir desta sexta-feira no evento FesTIA

A 10ª edição do Festival Internacional de Teatro de Canoas (FesTIA) chega ao município da Região Metropolitana de Porto Alegre com uma intensa programação de atividades. O evento idealizado pelo Grupo TIA, que tem início nesta sexta-feira (22) e segue até o dia 31 de outubro, segue neste ano a temática Cultura resiste: hibridismo e trajetória.

Com atrações de teatro, música, performances, workshops, bate-papos e seminário, a abertura do festival está marcada para às 20h de sexta com a exibição do documentário FesTIA 10 anos, dirigido por Renato Chama, através do canal de YouTube do evento. Na sequência, a noite se encerra em clima de festa e reflexão com o show do Coletivo Poetas Vivos.

Serão ao todo 20 grupos e companhias participando da programação e representando os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará, Mato Grosso do Sul e Rondônia, além de países como Uruguai, Peru e Argentina. A novidade da edição é a realização de um seminário que visa à reflexão e à tomada de estratégia para um segmento específico.