GNT lança programa no YouTube com experimento social

Spinoff da série Sociedade do cansaço, nova atração do GNT estreia nesta quarta-feira (20), às 21h, com a participação de Tiago Leifert. Transmitido pelo canal de YouTube do GNT, Cansei de cansar é um experimento social a respeito das coisas que cansam as pessoas. Para isso, participantes são colocados em uma Sala de Experimento virtual com dinâmicas que buscam provar, ou não, certos pontos sobre o assunto.

Na estreia, Leifert e a influenciadora Bibi Tattoo têm o seguinte desafio: em uma partida de videogame, os dois jogam Among Us e, ao longo do jogo, respondem algumas perguntas. É possível ser produtivo nos momentos de lazer? Conseguimos fazer duas coisas bem feitas ao mesmo tempo? Quem será que jogou e respondeu as perguntas, corretamente e o mais rápido, ao mesmo tempo?

Cada episódio do programa é conduzido por um apresentador e gira em torno de um tema diferente, como sono, trabalho e relacionamentos. Marcela McGowan, Karen Jonz e Nathalia Arcuri são alguns dos nomes responsáveis pelas próximas dinâmicas.