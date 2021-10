Estreia novo reality culinário na grade de programação do GNT

Inovando o formato das competições culinárias da televisão brasileira, o GNT lança nesta quinta-feira (21), às 21h30min, o Rolling kitchen Brasil. Apresentada pelo humorista Paulo Vieira, a atração coloca dois casais de famosos em uma arena gastronômica para que disputem a criação de diferentes pratos. Em uma hora cada dupla precisa apresentar duas receitas complementares seguindo uma mesma temática para agradar os jurados Moacir Santana e Heaven Delhaye.

Para dificultar o processo, cada um deles está em uma cozinha separada. A cada 15 minutos, o palco gira em 180 graus e um assume a bancada do outro, fazendo a comida a partir do ponto em que seu par parou. No final de cada episódio, os jurados definem qual casal está em sintonia no amor e no tempero.

Já na estreia, Fábio Porchat e Nataly Mega enfrentam Tiago Abravanel e Fernando Poli. Em uma homenagem à culinária italiana, eles se esforçam para cozinhar um nhoque de batata com molho pesto e um espaguete de abobrinha com molho bolonhesa.

Para ajudar os participantes durante o jogo, há quatro cartões disponíveis nas bancadas caso precisem de auxílio na cozinha. Cada pessoa pode usar apenas um deles e somente a partir do primeiro giro. Além disso, após a escolha, o cartão fica indisponível para os demais convidados. Três cartões têm conteúdo fixo e aberto, e um é surpresa e varia a cada programa.

A dupla vencedora leva o troféu e um prêmio de R$ 10 mil para doar para uma instituição da plataforma Pra quem doar. O programa apresentará um QR Code para que o público também possa colaborar com doações. A atração é baseada no formato The rolling kitchen, criado e produzido em 2018 por Yomiuri Telecasting Corporation, no Japão.