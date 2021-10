Documentário retrata a vida de famílias que sofrem com a insegurança alimentar

canal de YouTube da ONG A ONG Visão Mundial e o movimento União BR lançam nesta terça-feira (19) a série documental Insegurança à mesa. A estreia acontece às 19h, em evento virtual no. Dividida em sete capítulos, a obra mostra as diferentes faces do Brasil, que voltou para o mapa da fome em 2020, e expões os reflexos disso no desenvolvimento das crianças.

Apesar de saúde e nutrição serem direitos garantidos a todas as pessoas, a situação atual está longe de ser positiva e a pandemia de Covid-19 agravou ainda mais esse cenário. O último relatório da Visão Mundial aponta que 283 mil crianças com menos de cinco anos podem morrer até 2022 em decorrência da fome causada pela pandemia.

O propósito da série é chamar a atenção da população para a urgência da temática, mostrando que a fome está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. As consequências desse problema são famílias consumindo alimentos de baixo valor nutritivo, crianças desnutridas e o futuro de uma geração inteira comprometido.

Além disso, a obra também busca levar algum fôlego para as famílias dos sete municípios abordados: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, João Pessoa, Baía da Traição, Manaus e Boa Vista. Após as gravações, todos identificados receberam doação de cesta básica e acompanhamento das organizações parceiras no território para garantir que a situação em que vivem seja, de alguma forma, amenizada.