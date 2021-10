Grande final do 'The masked singer Brasil' acontece nesta terça-feira

O suspense e as investigações do The masked singer Brasil irão chegar ao fim nesta terça-feira (19), depois da exibição da novela Império. O programa, que começou com 12 personagens, chega à final com apenas quatro participantes na disputa: Arara, Unicórnio, Monstro e Gata Espelhada.

Com Camilla de Lucas nos bastidores e apresentação de Ivete Sangalo, os jurados Tais Araújo, Rodrigo Lombardi, Simone e Eduardo Sterblitch tiveram a difícil missão de descobrir quem estava por trás dos disfarces ao longo da temporada. "As revelações foram momentos importantes. A gente ficava com uma mistura de sentimentos, com pena de tirar a máscara e querendo saber quem era ao mesmo tempo”, conta Taís.

Na abertura da grande final, os jurados e a apresentadora performam juntos pela primeira vez. Para definir o vencedor, dois combates serão feitos na noite desta terça-feira: Gata Espelhada contra Unicórnio, e Arara contra Monstro. Os dois menos votados pela plateia serão desmascarados e os outros dois se enfrentam em uma disputa que irá definir o campeão.

The masked singer Brasil é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil, com supervisão artística de Adriano Ricco (TV Globo) e direção artística de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil).