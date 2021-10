Recital de Václav Pacl é atração do Porto Alegre Em Cena nesta quarta-feira

Da República Tcheca para Porto Alegre, o pianista Václav Pacl se apresenta na capital gaúcha nesta quarta-feira (20), às 19h30min, no palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº - Centro Histórico). A retirada de ingressos para o evento acontece da recepção do Multipalco, das 13h30min às 18h, e os bilhetes correspondem a 2kg de alimento não perecível.

Enquanto solista e acompanhante, Václav Pacl performou em diferentes palcos e festivais na República Tcheca, Áustria, Suíça, Grã-Bretanha, Espanha e Colômbia ao longo da sua carreira. Além disso, já realizou masterclasses e workshops em diferentes conservatórios, e atualmente atua como professor de piano.

O repertório apresentado pelo músico nesta quarta-feira no Theatro São Pedro inclui obras de compositores tchecos do século XVIII e IX como J. Mysliveek, J. V. H. Voíek, M. Strakosch e A. Dvoák. Para assistir ao espetáculo (que é uma promoção do 28º Porto Alegre Em Cena em parceria com o Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo), é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação da Covid-19.

Mais cedo, às 12h30min, o Theatro São Pedro também recebe o recital do Musica Évora, com o duo de violão e violino formado por Alexandre Starosta e Maurício Marques.