Documentário gaúcho será exibido em festival de cinema político

O documentário SUS, em defesa da vida (Brasil, GC Filmes, 2020), de Guilherme Castro, será exibido no 10º Festival Internacional de Cine Político (FICiP) nesta terça-feira (19), em Buenos Aires (em El Cultural San Martín, sala 1, Sarmiento, 1.551), às 21h. O filme retrata, a partir de diversos personagens e situações, a abrangência e a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) na vida de todos os brasileiros e brasileiras. Toda a complexidade do maior sistema público de saúde do mundo: a atenção básica, todas as cirurgias de transplantes, o serviço gratuito de ambulâncias, a vacinação e o controle sanitário estão entre as ações que atingem a totalidade do território e do povo brasileiro, inobstante a desinformação que prevalece.

“Realizo audiovisuais há mais de 30 anos, este documentário, por tudo, é um dos que me dá mais motivos de satisfação. Foi uma grande oportunidade de conhecer o processo, o conceito de saúde e o alcance para mostrar a magnitude do SUS. Poder registrar de forma tão dinâmica, conferindo protagonismo à comunidade, tanto aos que atuam quanto aos que são atendidos pelo sistema, foi muito gratificante. O filme, inclusive, é utilizado na formação de lideranças e conselheiros de saúde nos municípios”, relata o diretor.

Integram a equipe do documentário profissionais qualificados e experientes, como Leco Petersen (fotografia e montagem), Leonardo Peixoto (direção de produção), Andre Sittoni (som direto e desenho de som), Guilherme Cássio e Rodrigo Ramos (som direto), Richard Serraria e Angelo Primon (trilha sonora), José Carlos Soares e Julio Morales (assistência) e Luciano Do Monte Ribas (design gráfico).

Atualmente, Castro finaliza um audiovisual sobre a pandemia, o SUS e a democracia no Brasil. Roteirista, diretor e produtor obras de ficção e documentários com temáticas sociais. Seu trabalho mais recente é a websérie Travessia: Covid-19 e os movimentos sociais populares (2021), que documentou o estudo realizado pelo Centro de Educação e Assessoramento Popular (CEAP).

O cineasta realizou, em 2020, SUS, em defesa da vida para o Conselho Nacional de Saúde e CEAP, com OPAS e OMS. Em 2019, dirigiu a websérie para a campanha vitoriosa da Frente em defesa da Psicologia, do CRP-RS. Em 2018, lançou o documentário longa-metragem Golpe e, em 2017, o documentário Saúde, também para o Conselho Nacional de Saúde e CEAP, com OPAS e OMS.