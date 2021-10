Macrs inaugura exposição do paulistano Armarinhos Teixeira

Pela primeira vez em Porto Alegre, a exposição do artista paulistano Armarinhos Teixeira Aquilo que circula, emerge abre ao público para visitação a partir deste sábado (16), até o dia 21 de novembro, das 12h às 18h, na nova sede do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul - Macrs (Comendador Azevedo, 256).

Teixeira é um expoente da bioart, movimento que estuda a morfologia das coisas orgânicas que estão entre a cidade, a mata e as áreas mais áridas, e que dá forma a seus trabalhos. As matérias-primas utilizadas em seus processos de fabricação são compostas por diversos produtos industriais, como poliéster, aço, borracha, algodão não beneficiado, argila e couro.

O projeto expositivo é a primeira exposição oficial do novo espaço do museu. A inauguração da mostra para convidados na noite desta sexta-feira (15) marca ainda a posse da nova gestão da Associação de Amigos do Macrs, que terá o desafio de conduzir e acompanhar todas as etapas da construção do novo prédio.

Para a instituição de arte, este será um momento de renovação. A empresária Maria Fernanda de Lima Santin, presidente da nova diretoria da Associação de Amigos do Macrs, fala sobre a ocasião: “A expectativa é de que esta exposição tão instigante seja uma grande oportunidade de inserir o novo Macrs na cena cultural de Porto Alegre e atrair mais associados e novos investidores para este projeto que já nasce essencial para a arte contemporânea do nosso estado e do Brasil”.