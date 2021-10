Cursos da UCS promovem aula inaugural virtual e gratuita com Vik Muniz

Os cursos de bacharelado e licenciatura de Artes Visuais da Universidade de Caxias do Sul promovem na terça-feira (19), às 20h, uma aula inaugural virtual e gratuita transmitida pelo canal de YouTube do EAD da instituição de ensino. O convidado do evento é o artista Vik Muniz, um dos mais importantes da arte contemporânea brasileira e reconhecido internacionalmente por suas obras realizadas a partir de materiais inusitados.

Encontros como esse são promovidos desde 2017 pela professora Silvana Boone, coordenadora dos cursos, com apoio do colecionador de arte contemporânea Paulo Sartori. O principal objetivo deles é difundir o conhecimento da arte e dos seus processos, através do contato com os artistas, apresentando seu histórico no cenário brasileiro e internacional, assim como suas produções.

Silvana diz que a atividade permite concretizar as teorias e conceitos estudados pelos acadêmicos em sala de aula. “O projeto, construído a quatro mãos, tornou-se reconhecido pela Extensão da UCS, possibilitando que os estudantes tenham certificação de horas complementares, e colocando os eventos como parte histórica de ações importantes do Campus 8, a nossa Cidade das Artes.”