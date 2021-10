Obra de Josué Guimarães recebe tradução em francês pela primeira vez

No ano em que se comemora o centenário do escritor gaúcho Josué Guimarães, uma das suas obras mais importantes recebe tradução para o francês. É tarde para saber, que conta a história de amor dos jovens Cássio e Mariana, agora fará jus à língua tida como a mais romântica.

A iniciativa de traduzir o livro partiu do professor de francês e literatura Pierre-Yves Maillard, nascido na parte francesa da Suíça, em Friburgo, e morador de Porto Alegre há alguns anos. Ele diz que os motivos que o levaram a dar início ao projeto são múltiplos, revelando também que a sua esposa, a gaúcha Elisa Kuhn, é uma grande admiradora da obra do escritor.

Além disso, o compromisso sociopolítico de Josué, nos anos de 1970, foi levado em consideração. Quando Pierre ficou sabendo do centenário de nascimento do autor pela imprensa, decidiu entrar na leitura dele. Ele diz que, para além do romance, descobriu no livro assuntos de grande interesse e muito atuais na evolução contemporânea do Brasil.

“Além das desigualdades sociais que separam os protagonistas, Cássio e Mariana, além da resistência à ditatura, das relações homem-mulher, do machismo, como entre os pais de Mariana (a figura da mãe sendo destacada com muita ternura), a descrição tão acertada e profunda de um primeiro amor incondicional me comoveu profundamente. Até cheguei às lágrimas relendo o texto pela terceira vez!”, confessa.

Essa é a primeira vez que uma obra de Josué Guimarães é traduzida para o francês. “Abrir o descobrimento das obras daquele artista por um público francófono, botando em destaque esta cultura gaúcha além dos clichês habituais sobre o Brasil na Europa, isto foi também uma das minhas motivações na tradução”, salienta. Ele revela ainda que as gírias presentes no livro e o estilo próprio de escrita de Josué deixam o processo ainda mais desafiador.